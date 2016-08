Secção: Em Foco

Judite Trigo coleciona bonecas características de cada país por onde passa e soma já 350

«Encanta-me trazer sempre uma boneca em todas as viagens que faço»

Judite Trigo com uma boneca que recebeu aos sete anos

Judite Trigo «desde sempre» que é apaixonada por bonecas. E foi aos 20 anos, depois de uma viagem à Madeira, que começou a sua coleção. Nessa viagem adquiriu um «casal de bonecos» e desde aí não mais parou. «Encanta-me trazer sempre uma boneca em todas as viagens que tenho feito, desde a Rússia, China, Japão e Tailândia», revelou. Hoje, tem cerca de 350 bonecas.

Mas os seus bonecos mais antigos vêm dos tempos de menina, há mais de 60 anos e foram recebidos quando tinha entre 4 e 7 anos de idade. Judite Trigo garante que a decisão de colecionar bonecas (e bonecos) «marcou» a sua infância. Professora aposentada, natural da Mêda, Judite conta-nos o seu carinho pela coleção e a tristeza de ver que, com o tempo, algumas se foram deteriorando, por isso, decidiu restaurá-las, o que passou a ser um hobby a que dedica muito tempo e arte.

Mas o seu hobbie preferido é viajar. E as suas viagens são um estímulo e um campo de conhecimento para a colecionadora, adquirir uma boneca em cada local por onde passa «tem bastante significado. Em vez de trazer postais ilustrados, compro os livros de cada região, assim como as bonecas regionais». Mas é exigente na sua escolha, procura especialmente «bonecas com os trajes tradicionais de cada país, trajes regionais, mais bonitos, mais ricos ou mais grosseiros» e prefere bonecas artesanais, confecionadas com «materiais mais antigos, como o pano e tecido», explica a colecionadora. Essas, Judite Trigo considera-as «maravilhosas». Em todas as viagens, sempre que faz escala num país, mesmo que não o visite faz os possíveis «para comprar mais uma boneca».

A extensa coleção já esteve patente em duas exposições, uma no Museu da Mêda e outra na Biblioteca Municipal de Mêda. Para já não tem nenhuma exposição em vista, mas diz que «gostei muito de as mostrar», conta-nos.

Para além do gosto pelo colecionismo, Judite Trigo tem ainda outro interesse peculiar relacionado com as bonecas: gosta de as pintar. Compra-as, muitas vezes, em bruto e posteriormente decora-as ao seu gosto.

A última aquisição foi a boneca de «Santa Teresa de Ávila» e diz-nos que não vai ficar por aqui, «essa vai ser a última» a decorar. Prefere continuar a viajar, «enquanto puder», e aumentar a sua coleção. O próximo destino deverá ser o Dubai, onde «com certeza» irá comprar mais uma boneca.