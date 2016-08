Secção: Atualidade

Médicos recusam vagas para exercer interior e no sul do país

Tempo de leitura: 1 m

Vive-se quer no interior, quer no sul do país, um cenário crítico no que toca a atrair novos médicos. Há dezenas de concursos para admissão de especialistas a ficarem desertos nestas regiões, conta o “Jornal de Notícias” esta quinta-feira. Em 61 vagas abertas por três hospitais do interior, apenas nove foram preenchidas. Segundo os dados disponibilizados pela Administração Regional de Saúde do Centro ao matutino, o Centro Hospitalar da Cova da Beira, que inclui os hospitais da Covilhã e Fundão, abriu 23 vagas para médicos este ano, mas só conseguiu três. O mesmo se passou em Castelo Branco, na Unidade de Saúde Local, que tentou contratar 22 especialistas, mas não foi além das três. Já a Guarda tentou preencher 16 postos de trabalho e ficou-se pelos três.

No Algarve o cenário registado não é diferente. Das 73 vagas abertas este ano, 31 ficaram por preencher, sendo que, neste momento, ainda decorrem procedimentos para outros 20 lugares.

Mais dinheiro, mais férias e garantias de transferências dos filhos das escolas não foram incentivos suficientes para captar médicos para estas regiões.

Esta falta sistemática de médicos levou ao estabelecimento de protocolos entre algumas unidades hospitalares pelo país, para o intercâmbio de médicos, já que não é possível suprir as necessidades na origem.