26-01-2017 14:24

Adolfo Mesquita Nunes promove encontros temáticos

O candidato do CDS-PP à Câmara da Covilhã, Adolfo Mesquita Nunes, iniciará a 2 de fevereiro um conjunto de encontros temáticos com cidadãos que têm trabalhado, na cidade, nas áreas do investimento, emprego, oportunidades, turismo e animação cultural.

De acordo com a concelhia local do CDS-PP, estas iniciativas decorrerão durante os meses de fevereiro e março. Na nota de imprensa enviada à comunicação social, o candidato sublinha «o objetivo é ouvir as ideias daqueles que diariamente se confrontam com uma cidade parada no tempo, uma cidade que precisa de voltar a ser colocada no mapa». No entanto, Adolfo Mesquita Nunes esclarece que com estes encontros não pretende fazer campanha: «Agora quero ouvir a cidade. Não vou pedir apoios, não quero saber em quem votam as pessoas, estou é interessado em ouvi-las: e não apenas as queixas, mas, e sobretudo, as soluções que cada um sugere ou defende», afirma o candidato centrista.