25-01-2017 15:24

Visitas encenadas regressam ao centro histórico da Guarda

Abandonadas há cerca de quatro anos, as visitas guiadas e encenadas ao centro histórico da Guarda estarão de regresso em maio numa iniciativa do Clube Escape Livre e do grupo Hereditas - Investigação e Divulgação do Património.

«O objetivo é a dinamização da história e do património da Guarda, atraindo novos visitantes ou conduzindo os residentes por uma viagem no tempo, dinâmica, divertida e de aprendizagem, aberta a todas as idades», revelou Luís Celínio. Segundo o presidente do Escape Livre, as visitas serão realizadas entre maio e outubro, sempre na primeira sexta-feira de cada mês, com início na Praça Velha às 22 horas. Estão programadas seis encenações de 90 minutos conduzidas pela personagem do Tabelião do Reino, interpretada por Daniel Martins, coordenador do grupo Hereditas. A participação custa quatro euros por pessoa, sendo grátis para crianças e jovens até aos 12 anos. Luís Celínio adiantou que, nos dias das visitas, quem dormir ou jantar na cidade terá 50 por cento de desconto no bilhete mediante a apresentação do recibo de pagamento. As marcações devem ser feitas antecipadamente junto do Clube Escape Livre.