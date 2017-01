25-01-2017 14:47

Câmara da Guarda assina acordo com a Fundação de Serralves

A Câmara da Guarda e a Fundação de Serralves assinam hoje (16h45) um protocolo de cooperação no âmbito do qual a autarquia passará a integrar o grupo de membros fundadores da instituição.

Segundo o município, este acordo visa «proporcionar à população guardense uma oportunidade de ampliar os seus hábitos culturais e um contacto mais próximo com manifestações artísticas, bem como com criadores portugueses e estrangeiros». No âmbito da sessão será ainda inaugurada a exposição “20 Graveurs – 40 Gravures/Portugal-France”, de Júlio Cunha, no Paço da Cultura da Guarda. A Fundação de Serralves é uma instituição de utilidade pública de que são fundadores, entre outros, o Estado e um conjunto de entidades privadas, a sociedade civil e autarquias. A Fundação de Serralves tem como fim a promoção de atividades culturais no domínio das artes, destacando-se a atividade desenvolvida no Museu de Arte Contemporânea.