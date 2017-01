24-01-2017 17:09

Freguesia da Guarda promove Gala dos 40 Anos do Poder Local

A Freguesia da Guarda promove, esta sexta-feira, mais uma ação inserida no programa de atividades alusivas à evocação do quadragésimo aniversário do poder local. As comemorações terão início pelas 18 horas, com uma missa em memória dos autarcas falecidos, a decorrer na Sé Catedral da Guarda, seguida de um jantar de convívio (19h30) no Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda (TMG). A partir das 21h30, o grande auditório do TMG acolhe as atuações do Orfeão do Centro Cultural da Guarda, da Orquestra do Conservatório de Música do Colégio de São José e do Conjunto Trivenção. A entrada no evento não está associada a qualquer custo.