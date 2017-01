24-01-2017 15:46

ESTH organiza almoço temático inspirado na Serra da Estrela

Gastronomia inspirada na Serra da Estrela é o mote do almoço temático que a Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH) do Instituto Politécnico da Guarda, sediada em Seia, vai realizar amanhã. O evento, criado no âmbito da unidade curricular de Design Aplicado à Restauração do curso de Cozinha e Produção Alimentar, destina-se a permitir aos alunos que coloquem em prática os fundamentos teóricos lecionados. As ementas, os empratamentos e a decoração do espaço, tendo como inspiração a Serra da Estrela, serão da inteira responsabilidade dos estudantes. Para o diretor da ESTH, Adriano Costa, esta iniciativa «permite que os alunos sejam capazes de criar, inovar e aplicar novas técnicas e metodologias».