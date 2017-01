24-01-2017 15:11

José Albano Marques é o candidato do PS em Celorico da Beira

José Albano Marques, de 44 anos, vai ser o candidato do PS à presidência da Câmara Municipal de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, anunciou hoje a concelhia do partido. José Albano Marques, técnico superior de Serviço Social no Instituto de Segurança Social do Centro Distrital da Guarda e ex-presidente da Federação Distrital Socialista, está atualmente a desempenhar as funções de chefe de gabinete do atual presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira, José Monteiro. A concelhia socialista de Celorico da Beira anuncia que José Albano Marques "foi eleito por unanimidade" como candidato do PS à Câmara Municipal local.