24-01-2017 14:00

Despiste de camião corta A25 em Celorico da Beira

Um camião despistou-se esta madrugada na A25, ficando tombado na via. O acidente, que aconteceu junto ao nó de Celorico da Beira, fez com que o motorista que conduzia a viatura sofresse ferimentos ligeiros. Obrigou ainda ao corte do trânsito da via entre os nós de Fornos de Algodres e Celorico da Beira, no sentido Viseu-Guarda. A GNR investiga as causas do acidente, mas a hipótese mais plausível é que o condutor tenha adormecido ao volante.