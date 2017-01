24-01-2017 12:38

TAC do Hospital da Guarda já funciona

O aparelho de tomografia axial computorizada (TAC) do Hospital Sousa Martins já está a funcionar e devidamente licenciado.

De acordo com a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, a licença solicitada à Direção-Geral de Saúde foi ontem rececionada pelo Conselho de Administração, tendo a sala de TAC entrado «imediatamente em funcionamento».