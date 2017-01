24-01-2017 12:02

Câmara da Guarda integra o grupo de membros fundadores da Fundação de Serralves

A Câmara Municipal da Guarda anunciou hoje que vai integrar o grupo de membros fundadores da Fundação de Serralves com o objetivo de "proporcionar à população uma oportunidade de ampliar os seus hábitos culturais". Segundo a autarquia presidida por Álvaro Amaro, o protocolo de cooperação entre as duas entidades será assinado numa sessão a realizar na quarta-feira, pelas 16h30, no Paço da Cultura, na Guarda.