24-01-2017

Município de Celorico da Beira entrega equipamento de proteção a funcionários

O município de Celorico da Beira, presidido por José Monteiro, anunciou hoje que procedeu à entrega de equipamento de proteção individual aos funcionários dos serviços externos, para manter a segurança e a higiene no trabalho. Segundo a autarquia, foram contemplados "todos os funcionários com competências em serviços externos, nomeadamente no que concerne a obras, manutenção de vias e jardinagem".