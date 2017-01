24-01-2017 11:04

Construção do Centro Interpretativo da Batalha de Salgadela arranca em fevereiro

A Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo vai iniciar em fevereiro a construção do futuro Centro Interpretativo da Batalha de Salgadela, travada a 7 de julho de 1664.

O presidente da autarquia, Paulo Langrouva, adiantou que os projetos de arquitetura e de especialidades estão concluídos e aprovados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC).

«Até ao início do mês de fevereiro será submetida a candidatura à CCDRC, no âmbito do Portugal 2020, para se obter o financiamento comunitário para a requalificação de um espaço que acolherá o futuro Centro Interpretativo da Batalha da Salgadela», afirmou o autarca.