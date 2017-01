23-01-2017 18:26

Sporting da Covilhã empata em Alcochete

Terminou com um empate a um golo o jogo entre o Sporting B e o Sporting da Covilhã, para a 23ª jornada da II Liga.

A equipa da casa foi primeira a marcar, aos 24 minutos, por Gelson Dala. Já na segunda parte, aos 62 minutos, Erivelto fez o golo da igualdade através de grande penalidade.

Com este resultado os leões da serra terminam a jornada na 13ª posição, com 28 pontos.

No próximo sábado o Sporting da Covilhã recebe no Santos Pinto o Olhanense, pelas 15 horas.