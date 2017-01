23-01-2017 16:26

Feira das tradições chega a Pinhel daqui a um mês

O Município de Pinhel vai, uma vez mais, organizar um dos maiores certames de Inverno da Beira Interior – a Feira das Tradições e Atividades Económicas. Contando com mais de duas décadas de existência, a XXII edição da Feira das Tradições realiza-se nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2017. No primeiro dia (24), para além da abertura do certame e desfile de carnaval pelas ruas da cidade, vão subir ao palco Anselmo Ralph e Olga Ryazanova. No sábado (dia 25), a festividade contará com a atuação dos Santamaria, pelo meio, o Sangre Ibérico e para finalizar o dia, Diego Miranda. No domingo, acontecerá a festa da música popular, seguida de Aurea e um baile de carnaval, com os HI-FI.