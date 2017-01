23-01-2017 15:45

Biblioteca Municipal do Sabugal divulga património local

A Biblioteca Municipal do Sabugal anunciou que nas primeiras quartas-feiras de cada mês vai promover uma iniciativa para divulgação do património local junto dos habitantes do concelho. A primeira iniciativa “À Descoberta do Património Local” será realizada a 1 de fevereiro, pelas 14h30, com a temática “Castelos e Dinâmicas Transfronteiriças no Alto Côa”. O orador convidado da primeira sessão será o arqueólogo Marcos Osório, do Gabinete de Arqueologia e Museologia do Sabugal.