23-01-2017 14:52

"Operários da Utopia" no TMG

"Operários da Utopia", uma peça dirigida ao público do terceiro ciclo e Ensino Secundário, estará em cena esta quarta-feira, pelas 10 horas, no pequeno auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG). Trata-se de uma criação coletiva do Teatro das Beiras a partir da ideia de utopia. As inspirações literárias de Thomas More em “Utopia de 1516,” de Aldous Huxley em “Admirável Mundo Novo” de 1932 e George Orwell em “Mil Novecentos e Oitenta e Quatro” de 1949, foram o ponto de partida desta criação. A peça retrata a perceção do significado de utopia em pleno século XXI, sendo que os protagonistas das novas utopias são alunos das escolas secundárias da Covilhã. A entrada terá um custo de dois euros.