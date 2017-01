23-01-2017 09:51

Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro cortada ao trânsito a partir de hoje

A partir de hoje e até 3 de março a Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro (Guarda), nas imediações do Chafariz da Dorna, estará cortada ao trânsito devido à Reabilitação da Zona da Dorna e envolvente. Durante a intervenção, o trânsito será desviado pelas Avenidas da Malmedra e Dr. Afonso Costa, com a exceção de transportes coletivos e veículos de emergência que poderão circular apenas no sentido ascendente da Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro.