22-01-2017 18:05

Jornada sem surpresas no Distrital da Guarda

Tudo na mesma na frente do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda. Fornos, Mêda, Sabugal e Aguiar da Beira venceram esta tarde com facilidade na 15 jornada da prova.

O líder Fornos ganhou em Almeida à equipa local por 5-0 e continua com quatro pontos de vantagem sobre o Sp. Mêda, que também venceu fora, no Soito, por 3-0, e sobre o Sp. Sabugal, que obteve o mesmo resultado na visita ao Vila Cortês do Mondego.

O quarto classificado Aguiar da Beira recebeu e derrotou o Vilar Formoso por 5-1. Nos restantes jogos, Manteigas e Trancoso empataram a uma bola e o Figueirense foi ganhar 2-1 ao terreno do Vilanovenses. Nesta jornada folgou o São Romão.