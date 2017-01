22-01-2017 12:08

Diocese promove visita à igreja de São Vicente (Guarda)

O Departamento do Património Cultural da Diocese da Guarda organiza esta tarde (15 horas) uma visita à igreja de São Vicente, no centro histórico da cidade.

Intitulada "São Vicente, diácono e mártir", a iniciativa é orientada pela historiadora de arte Joana Pereira, coordenadora do Departamento do Património Cultural da Diocese da Guarda.

A igreja de São Vicente está classificada como Imóvel de Interesse Público desde fevereiro de 1982.