21-01-2017 17:51

Criatura no TMG esta noite

O “Ciclo Relavrar” prossegue esta noite (21h30) no TMG com um dos grupos cabeças de cartaz da atividade.

rata-se dos Criatura, um grupo de renovação da música tradicional, em que adufes convivem com sintetizadores e gaitas com eletricidade. Tudo começou com uma residência artística do jovem músico Edgar Valente, mas o projeto cresceu para se tornar um dos maiores grupos da música de raízes em Portugal: 11 músicos a quem se juntam outros criativos.

Os Criatura surgiram em Serpa em 2014, mas é em Lisboa que têm hoje o seu habitat, tendo editado “Aurora”, o seu disco de estreia, no ano passado.