21-01-2017 16:56

Sessão de esclarecimento na Guarda sobre o radão e os seus efeitos

O Núcleo Regional da Guarda da Quercus e o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro promovem esta noite (21 horas) uma sessão de sensibilização e esclarecimento sobre o radão e os seus efeitos na saúde pública.

A iniciativa tem lugar no Centro Cultural, Social e Recreativo do Bairro da Luz, na Guarda, e é aberta á população em geral. O objetivo é promover um debate sobre o tema e contribuir para a desmistificação de um assunto que para muitos ainda é pouco conhecido.

Os oradores são Filomena Botelho, do Instituto de Biofísica/Biomatemática da Faculdade de Medicina de Coimbra; Ana Antão, do Instituto Politécnico da Guarda; e Bruno Nogueira, da empresa Lusoradon.