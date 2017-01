21-01-2017 12:30

Mais de 30 propostas a votos no Orçamento Participativo de Seia

Decorre até domingo a fase de votação da primeira edição do Orçamento Participativo (OP) de Seia, que teve início na semana passada.

Estão a votos 34 propostas, podendo participar todos os cidadãos, com idade igual ou superior a 18 anos, desde que estejam recenseados no concelho. Para votar, os participantes têm que estar obrigatoriamente registados na plataforma do OP Seia ou podem eleger o seu projeto favorito através dos boletins de voto enviados pelos CTT, sendo que também estes estão disponíveis no separador “documentação” do portal e nos balcões de atendimento da autarquia e Juntas de Freguesia. O anúncio dos projetos vencedores será feito a 30 de janeiro.