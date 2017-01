20-01-2017 16:54

Duas exposições no Museu de Arte Sacra da Covilhã

Está patente até ao final do mês, no Museu de Arte Sacra da Covilhã, a exposição de fotografia 3D "A montanha e o sagrado", de Luís Agostinho. Com imagens de símbolos religiosos na Serra da Estrela (cruzes, capelas, santos, esculturas, etc.), a mostra tem o carácter inovador de permitir ao visitante uma experiência diferente graças à fotografia em 3D com recurso à utilização de óculos específicos para o efeito. Já nos jardins do museu pode ser vista a exposição de escultura em cerâmica "Os Bichos" até 28 de fevereiro. As peças foram elaboradas pelo Atelier João Carqueijeiro e executadas pelos alunos e crianças da Associação Casa do Caminho, uma Instituição Particular de Solidariedade Social de Matosinhos. A venda das obras reverterá a favor da associação.