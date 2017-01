20-01-2017 15:44

Estrada do Rio Diz cortada ao trânsito

Até às 18 horas da próxima segunda-feira a estrada do Rio Diz vai estar cortada ao trânsito, no âmbito dos trabalhos de requalificação daquela via, mais concretamente a Curva do Facheiro (aterro da plataforma alargada e execução das travessias das infraestruturas elétricas e de telecomunicações). Apenas no domingo não haverá condicionamentos no trânsito.