20-01-2017 15:00

Homem desalojado devido a incêndio na Rebolosa

Uma casa ficou hoje parcialmente destruída por um incêndio na Rebolosa, freguesia do Sabugal, que originou um um desalojado.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o fogo ocorreu cerca das 10h46 e terá tido origem na lareira que ficou a arder quando o único morador se ausentou.

No combate às chamas estiveram envolvidos 12 elementos e três viaturas dos Bombeiros Voluntários do Soito (Sabugal). O residente, um homem com cerca de 50 anos, foi realojado temporariamente no lar de idosos local, segundo Vítor Proença.

O vereador da Câmara do Sabugal e responsável pelo serviço municipal de proteção civil adiantou que a autarquia está «a fazer o levantamento das medidas de intervenção necessárias para proceder de imediato à obra de recuperação da habitação».