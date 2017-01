20-01-2017 14:33

Fibra ótica chega a Seia

Com o início do novo ano, mais de seis mil munícipes de Seia passaram a ter acesso à rede de fibra ótica, instalada pela Portugal Telecom (PT). No caso das empresas, a autarquia senense sublinha que «as potencialidades traduzem-se no acesso a novos modelos de negócio com capacidade de otimização de recursos e expansão para novos mercados, assim como serviços integrados de telecomunicações e tecnologias de informação», o que faz o município acreditar que este é um contributo para alavancar um «sector estratégico para a inovação, num 'salto' qualitativo considerável e "inspirador" de uma nova forma de pensar o território». A expansão da rede da PT a Seia enquadra-se no objetivo estratégico da empresa de, até 2020, implementar a tecnologia em mais três milhões de casas e empresas. Embora este investimento seja visto como positivo, a autarquia adianta que se têm verificado «alguns constrangimentos» nas vias com maior afluência e que tem apelado «constantemente à reposição da normalidade nas infraestruturas públicas onde a empresa tem vindo a intervir», revela em comunicado.