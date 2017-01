19-01-2017 18:45

Chão de Feira esta noite no TMG

O “Ciclo Relavrar” prossegue esta noite (22 horas) no café-concerto do TMG com o projeto Chão de Feira.

O repertório do duo formado por Alina Sousa (flautas de bisel e voz) e Vanessa Borges (guitarra e voz) inspira-se na música tradicional portuguesa e é polvilhado de sonoridades das músicas do mundo. Começaram por tocar música tradicional nas ruas de Lisboa e daí surgiram as primeiras composições. Hoje contam com dezenas de canções originais onde coexistem a tradição e a modernidade.

Lançado em 2015, o disco de estreia “Das Tripas Coração” permitiu-lhes atuar no Festival Bons Sons e na Festa do Avante. Ao vivo, Chão da Feira apresenta-se em quarteto.