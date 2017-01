19-01-2017 17:31

Fernando Paulouro Neves reedita livro sobre Eugénio de Andrade

Fernando Paulouro Neves lança hoje (21 horas) o livro “A Materna Casa da Poesia Sobre Eugénio de Andrade”, no Fundão.

A sessão tem lugar na Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade no dia em que o poeta (1923-2005) faria 94 anos. Trata-se da reedição melhorada do livro editado há cerca de 12 anos no âmbito da “Rota dos Escritores”. A obra será apresentada por Arnaldo Saraiva.