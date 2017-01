19-01-2017 15:42

Santinho Pacheco reclama reabilitação de antigas minas de Gouveia e Fornos

O deputado Santinho Pacheco (PS) questionou o Governo sobre a reabilitação ambiental de antigas minas nos concelhos de Gouveia e Fornos de Algodres.

No requerimento apresentado na Assembleia da República e dirigido ao secretário de Estado da Energia, o parlamentar eleito pelo círculo da Guarda quer saber para quando estão previstas as empreitadas de requalificação das minas de Castelejo, Formiga e Vale de Videira (Gouveia) e de Vales (Fornos de Algodres).

O deputado pergunta ainda quais os montantes envolvidos e qual o prazo destas intervenções no terreno. «É do conhecimento público e dos departamentos governamentais que existem na região do Alto Mondego um conjunto de antigas minas cuja reabilitação ambiental há muito devia ter acontecido», escreve Santinho Pacheco, alertando para o «perigo que constituem para a qualidade de vida das populações e para as atividades tradicionais no mundo rural».

O socialista recorda também que esta reabilitação ambiental «é absolutamente essencial para a qualidade das águas da bacia hidrográfica do Mondego», que nasce no concelho de Gouveia.