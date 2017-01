19-01-2017 14:02

Quatro pessoas ficaram desalojadas na sequência de um incêndio em Loriga

Um casal e dois filhos menores ficaram desalojados esta manhã na sequência de um incêndio de habitação, que ocorreu em Loriga, no concelho de Seia. A casa ficou parcialmente destruída e as quatro pessoas que ali habitavam irão ser realojadas pelos serviços municipais de Seia. O incêndio terá sido provocado por um curto-circuito e estiveram no local os bombeiros de Loriga com 12 homens e três viaturas.