19-01-2017 13:53

"Vasco da Gama e a descoberta do caminho marítimo para a Índia" em exposição

A sala de exposições temporárias do Museu Municipal do Sabugal acolhe, até 19 de fevereiro, a exposição documental "Vasco da Gama e a descoberta do caminho marítimo para a Índia". A mostra, com entrada livre, pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 09:30 às 13:00 e das 14:00 às 17:30.