19-01-2017 12:49

Caminhada na neve

O Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE), em Seia, vai organizar, no dia 28 deste mês, uma caminhada na neve, no planalto superior da Serra Estrela. O objetivo do evento passa por dar a conhecer algumas paisagens menos conhecidas no inverno. A participação na atividade, com o encontro dos participantes nas instalações do CISE (10 horas), tem um custo associado de cinco euros, valor que inclui o serviço de acompanhamento e seguro, sendo o transporte da responsabilidade dos participantes. Os interessados devem fazer a inscrição junto do CISE, podendo obter mais informações pelo telefone (238 320 300) ou pelo correio eletrónico (cise@cise.pt).