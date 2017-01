19-01-2017 12:10

Quinta dos Termos em expansão

O projeto vitivinícola de João Carvalho continua a crescer. Sediada no Carvalhal Formoso (Belmonte), a Quinta dos Termos decidiu investir em Castelo Branco, onde adquiriu a Herdade da Bica, no Alto da Lousa. O novo projeto do atual presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) ainda está a nascer e espera-se que os primeiros vinhos cheguem ao mercado dentro de quatro anos. Inicialmente, o investimento previsto é de 2 milhões de euros, tendo já sido plantados 12 hectares de vinha, prevendo-se que na próxima primavera sejam mais 18. O clima do sul da Gardunha foi um dos atrativos e o objetivo do empresário é que ali sejam produzidos vinhos complementares à Quinta dos Termos, «com um perfil mais alentejano», assume o produtor. Nesse sentido, o objetivo é produzir vinhos de duas castas diferentes: a Callum, mais habitual na zona de Oleiros; e a Rufete, considerada a mais importante da Beira Interior.