18-01-2017 18:20

BE alerta para amianto em escola da Covilhã

O deputado do Bloco de Esquerda (BE) e membro da Comissão de Educação e Ciência na Assembleia da República, Luís Monteiro, esteve segunda-feira na Covilhã onde alertou para a «necessidade urgente» de substituir as coberturas de fibrocimento de todos os pavilhões da escola do 2º ciclo Pêro da Covilhã, com cerca de 500 alunos.

Aos jornalistas, o parlamentar lembrou que aquele material «já passou o tempo útil de vida» e tem-se degradado devido ao clima da região. «A grande amplitude térmica ajudou a maximizar o risco desta exposição, pondo em perigo toda a comunidade escolar», disse Luís Monteiro no final de uma visita à escola, onde estão patentes infiltrações em todos os edifícios. O deputado do BE anunciou que o seu partido vai «ainda esta semana» questionar o Ministério da Educação sobre a situação da escola Pêro da Covilhã. As coberturas de fibrocimento, conhecidas vulgarmente por “Lusalite”, contêm fibras de amianto, material que comprovadamente provoca várias doenças respiratórias, incluindo cancro, estando comprovadas 39 mortes anuais por mesotelioma, cancro causado pela exposição ao amianto.