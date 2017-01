18-01-2017 17:55

Nicolas Matias nos Campeonatos Mediterrânicos

Nicolas Matias, do Penta Clube da Covilhã, vai representar Portugal nos Campeonatos Mediterrânicos, que decorrem de 27 a 30 de janeiro em Marselha (França).

O esgrimista luso-descendente, que tem raízes covilhanenses e reside em França, será o único representante da seleção nacional em sub-20, em sabre. Entretanto, no passado domingo, Nicolas Matias competiu no Circuito Internacional de Seniores Franco-Alemão, em Koblenz (Alemanha), tendo terminado no 42º lugar num total de 93 atletas da Alemanha, França, Inglaterra, Argentina e Austrália. Por cá, o Penta Clube anunciou a abertura de duas novas secções de esgrima: uma no Agrupamento de Escolas do Teixoso, a funcionar todas as quartas-feiras (16h30-18 horas) e outra no Fundão, às terças-feiras (18-20 horas) no Pavilhão Desportivo Municipal. Os treinos estão a cargo do treinador José Godinho e José Pedro Godinho, ambos referências nacionais na prática da modalidade.