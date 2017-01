18-01-2017 17:05

Os Verdes questionam Governo sobre avaria prolongada de semáforos em Sameiro

O Partido Ecologista Os Verdes questionou o Governo sobre a avaria, verificada desde agosto de 2016, de quatro semáforos localizados na EN 232, em Sameiro (Manteigas).

Segundo o partido, a avaria foi comunicada à Infraestruturas de Portugal (IP) pela Junta de Freguesia «sem que esta entidade tenha correspondido no imediato à resolução do problema».

«Tendo em consideração que aquela estrada é uma das principais vias que atravessa a Serra da Estrela e que por esta via passam inúmeras viaturas ligeiras e pesadas, a avaria dos semáforos tem colocado diariamente em risco a segurança dos idosos, das crianças e da restante comunidade», refere o deputado José Luís Ferreira numa pergunta que o grupo parlamentar entregou na Assembleia da República.

No documento, o parlamentar pergunta ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas se a avaria já se encontra resolvida e, em caso negativo, «quando se prevê» a resolução do problema.