18-01-2017 15:37

Sp. Covilhã joga hoje acesso à meia-final da Taça de Portugal

O Sp. Covilhã joga esta tarde por um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal. No Santos Pinto, os serranos recebem o Vitória de Guimarães, da Iª Liga, no terceiro jogo dos quartos-de-final.

A partida está agendada para as 18h30 e tem retransmissão televisiva pela Sport TV. O vencedor vai defrontar o Desportivo de Chaves, que ontem afastou o Sporting ao vencer 1-0.

A primeira mão das meias-finais disputa-se a 1 de março e a segunda a 5 de abril. A outra meia-final vai opor o Estoril ao vencedor do Benfica-Leixões, que se jogo logo à noite (20h30). A final da Taça de Portugal realiza-se a 28 de maio no Estádio Nacional.