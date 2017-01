17-01-2017 16:09

Incêndio em habitação causa dois feridos ligeiros em Vale das Éguas (Sabugal)

Dois idosos ficaram hoje feridos sem gravidade num incêndio que destruiu parcialmente a casa onde residem em Vale das Éguas (Sabugal).

O fogo ocorreu ao final da manhã, no primeiro piso da habitação, que ficou «destruído por completo», tendo o casal, com 83 e 84 anos, sofrido intoxicação devido à inalação de fumo.

Segundo a autarquia, os feridos foram transportados pelos bombeiros para as Urgências do Hospital da Guarda. No local estiveram 11 voluntários e quatro viaturas dos bombeiros do Soito e elementos o serviço municipal de proteção civil do Sabugal e da GNR.