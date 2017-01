17-01-2017 14:16

CHCB comemora hoje 17 anos de atividade

O Centro Hospitalar da Cova da Beira, na Covilhã, comemora hoje 17 anos com uma sessão solene, a partir das 15 horas, no auditório do Hospital Pêro da Covilhã.

Durante a cerimónia serão homenageados os funcionários que se aposentaram até ao final do ano transato e os colaboradores com 10, 20, 30 e 40 anos de efetivo serviço. E entregues os troféus aos três primeiros classificados do “Concurso Cenários de Natal” e os certificados de mérito às demais instituições intervenientes no projeto “Natal no Hospital”.

A sessão solene contempla ainda um debate sobre a temática da saúde na região.