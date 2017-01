17-01-2017 11:31

Homem detido no Bogalhal por caça ilegal

A GNR deteve no domingo um homem de 61 anos, no concelho de Pinhel, por caçar com um meio não permitido (gravador/chamariz de aves).

Segundo o Comando Territorial da Guarda, o suspeito foi detido na Zona de Caça Associativa de Bogalhal - Valbom por elementos do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR no decorrer de uma fiscalização à legislação da caça.

Durante a ação, os militares apreenderam uma arma de fogo, os respetivos documentos, equipamento, cartuchos e um gravador/chamariz, que estavam na posse do detido.