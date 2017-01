16-01-2017 15:04

Quarta edição da Feira Ibérica de Turismo no final de abril na Guarda

Abriram hoje as inscrições para a quarta edição da Feira Ibérica de Turismo (FIT), que vai decorrer na Guarda de 28 de abril a 1 de maio.

Este ano, Moçambique é o país convidado do certame organização pela autarquia e a Extremadura a região de Espanha em destaque. Já o tema da FIT vai ser o turismo sustentável e de Natureza.

Os operadores e expositores interessados têm até 28 de março para se inscreverem no sítio da internet do município (www.mun-guarda.pt/fit) ou através do email fit@mun-guarda.pt.