16-01-2017 10:43

Vila Franca das Naves retoma liderança do Distrital da IIª Divisão

A liderança do Paços da Serra foi sol de pouca dura na IIª Divisão Distrital da Guarda, já que ontem a equipa do concelho de Gouveia perdeu 2-1 em Foz Côa e permitiu o regresso do Vila Franca das Naves, que ganhou 5-1 ao Casal de Cinza, ao primeiro lugar.

Os gouveenses estão a dois pontos do líder. Nos restantes jogos, o Pala ganhou o dérbi do concelho de Pinhel ao derrotar o ADC Castelos por 3-1 e o Guarda Unida venceu o Freixo de Numão por 2-1. Na 9ª jornada folgou o Celoricense.