16-01-2017 09:57

Aguiar da Beira empata Fornos no Distrital da Iª Divisão

O Aguiar da Beira empatou (1-1) ontem em Fornos de Algodres, que lidera, no jogo grande da 14ª jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda.

Entre os perseguidores, o Sp. Sabugal alcançou o Sp. Mêda, que folgou, na segunda posição após uma vitória contundente (5-1) sobre o Vilanovenses. Nos restantes jogos, o Manteigas venceu 1-0 em Vilar Formoso, último classificado, o mesmo resultado conseguido pelo Trancoso frente ao Vila Cortês do Mondego, enquanto o Figueirense aplicou “chapa 4” ao Soito. Finalmente, o São Romão ganhou 3-1 na receção ao Estrela de Almeida.