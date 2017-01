15-01-2017 21:37

CDS escolhe Adolfo Mesquita Nunes para a Câmara da Covilhã

O vice-presidente do CDS-PP, Adolfo Mesquita Nunes, foi o nome escolhido em plenário de militantes para ser candidato à Câmara da Covilhã.

Em comunicado, o partido refere que esta candidatuta encabeçada pelo ex-Secretário de Estado do Turismo é «verdadeiramente alternativa e viável, séria, agregadora e mobilizadora para a Covilhã», tratando-se de um projeto que procura «colocar a Covilhã no local que, efectivamente, merece».