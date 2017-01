15-01-2017 17:47

Exposição de fotografia 3D na Covilhã

A exposição de fotografia 3D ("A Montanha e o Sagrado"), de Luís Agostinho, composta por fotografias de símbolos religiosos na Serra da Estrela (cruzes, capelas, santos, esculturas, etc.), estará patente, no Museu de Arte Sacra da Covilhã, até ao final deste mês. A mostra permitirá aos visitantes uma experiência diferente, ao apreciar fotografia em 3D com recurso à utilização de óculos específicos para o efeito.