15-01-2017 16:32

Homem eletrocutado na barragem do Pocinho, em Vila Nova de Foz Côa

Um homem sofreu hoje ferimentos graves enquanto pescava na barragem do Pocinho, em Vila Nova de Foz Côa. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda, a vítima estava à pesca com uma cana de fio de carbono que, no lançamento à água, embateu nos fios elétricos de um poste de média tensão, provocando-lhe ferimentos graves. O homem foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital da Guarda. No local estiveram ainda 12 operacionais dos Bombeiros de Foz Côa, com uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV).