15-01-2017 16:16

Oficina de encadernação na BMEL

No âmbito do projeto "A Terra da Escrita" decorrerá, amanhã, uma oficina de encadernação, destinada a alunos do terceiro ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico. A iniciativa terá lugar na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), pelas 10 horas, e vai permitir que as crianças conheçam os materiais, os equipamentos e as diferentes técnicas usadas na encadernação. Como desafio, criarão um pequeno caderno usando a técnica de encadernação japonesa.