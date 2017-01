15-01-2017 12:24

"Saberes seculares" em exposição até dia 29

"Saberes seculares" é o desígnio da exposição que estará patente, no Turismo Municipal de Almeida, até dia 29 deste mês. A mostra é composta por peças do acervo municipal, recolhidas junto da população do concelho de Almeida, ligadas à vida camponesa, nas suas múltiplas vertentes de vida material, social e cultural. Da exposição fazem parte utensílios e ferramentas outrora utilizadas pelas povoações nas suas mais diversas atividades. A iniciativa pretende levar o visitante a recuar alguns anos atrás e reviver o que foram as vivências de grande parte da região da Beira Alta, invocando a memória coletiva de outros tempos.