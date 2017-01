15-01-2017 11:58

Dia Mundial da Neve celebrado no Skiparque de Manteigas

Este domingo comemora-se o Dia Mundial da Neve e, para assinalar a data, a Federação de Desportos de Inverno de Portugal (Covilhã) promove um conjunto de atividades relacionadas com os desportos de inverno. O evento decorrerá até às 16 horas de hoje e terá lugar no Skiparque de Manteigas (Serra da Estrela).